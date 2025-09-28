Тренер Трабзонспора: «Сикан один из самых любимых игроков»
Фатіх Текке отметил украинского нападающего после матча чемпионата
около 16 часов назад
Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке поделился кратким мнением об игре украинского нападающего Данила Сикана, который забил решающий мяч в напряжённом матче чемпионата Турции против Карагюмрюка, что завершился со счётом 4:3.
«Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока он получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор».
В этом сезоне 24-летний нападающий провёл пять матчей и отметился одним голом.
Трабзонспор занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков после семи сыгранных туров. Следующий поединок команда проведёт 3 октября в 20:00 по киевскому времени, когда на своём поле примет Кайсериспор.