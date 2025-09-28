Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке поделился кратким мнением об игре украинского нападающего Данила Сикана, который забил решающий мяч в напряжённом матче чемпионата Турции против Карагюмрюка, что завершился со счётом 4:3.

«Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока он получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор».

В этом сезоне 24-летний нападающий провёл пять матчей и отметился одним голом.

Трабзонспор занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков после семи сыгранных туров. Следующий поединок команда проведёт 3 октября в 20:00 по киевскому времени, когда на своём поле примет Кайсериспор.