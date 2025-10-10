Украинский форвард Трабзонспора Данило Сикан попал в сферу интересов сразу двух клубов.

По информации Kuzey Ekspres, 23-летним игроком интересуется не только его бывший клуб донецкий Шахтер, но и бельгийский Андерлехт.

Представителей бельгийского гранда впечатлили выступления Сикана за Шахтер в матчах Лиги чемпионов. В клубе уверены, что украинец сможет усилить линию атаки и быстро адаптироваться к чемпионату Бельгии.

Шахтер, в свою очередь, рассматривает возможность возвращения нападающего, который уже имеет опыт выступлений за донецкую команду. Окончательное решение по его будущему ожидается после окончания осенней части сезона.