Павел Василенко

Арис объявил об уходе из клуба 29-летнего украинского полузащитника Виктора Коваленко.

С экс-игроком сборной Украины кипрский клуб договорился о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Коваленко выступал за Арис с конца сентября прошлого года. За это время украинец провел шесть матчей (174 минуты), в которых результативными действиями не отметился.

До этого Коваленко выступал в Шахтере, воспитанником которого он является, а также играл за Аталанту, Специю и Эмполи.

В сборной Украины на счету Виктора 33 поединка и одна результативная передача с 2016 года.