Европейский клуб объявил о расторжении контракта с бывшим игроком сборной Украины
Футболист остался без команды
24 минуты назад
Фото - ФК Арис
Арис объявил об уходе из клуба 29-летнего украинского полузащитника Виктора Коваленко.
С экс-игроком сборной Украины кипрский клуб договорился о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
Коваленко выступал за Арис с конца сентября прошлого года. За это время украинец провел шесть матчей (174 минуты), в которых результативными действиями не отметился.
До этого Коваленко выступал в Шахтере, воспитанником которого он является, а также играл за Аталанту, Специю и Эмполи.
В сборной Украины на счету Виктора 33 поединка и одна результативная передача с 2016 года.