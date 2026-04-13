Владимир Кириченко

Комо и Интер устроили футбольное шоу в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Комо ушел на перерыв с комфортным счетом, забив два мяча на домашней арене Стадио Джузеппе Синигалья.

Спасение миланцев казалось чудом: Интер благодаря дублям Маркуса Тюрама и Дензела Дюмфриса отыгрался и вышел вперед.

Шокированные хозяева смогли лишь под конец игры забить третий мяч с пенальти, на четвертый гол их уже не хватило.

В результате Интер совершил невероятный камбек и выиграл со счетом 4:3.

Серия А. 32-й тур

Комо – Интер 3:4

Голы: Валье, 36, Пас, 45, Да Кунья (пен.), 89 – Тюрам, 45, 49, Дюмфрис, 58, 72

