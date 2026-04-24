Сергей Разумовский

В 34-м туре итальянской Серии А Наполи уверенно разгромил на своем поле Кремонезе со счетом 4:0.

Хозяева очень быстро захватили инициативу и открыли счет уже на 3-й минуте — отличился Мактоминей. В конце первого тайма преимущество неаполитанцев стало еще более ощутимым: забил Хойлунд, а уже в компенсированное время к первой половине встречи третий мяч в ворота гостей отправил Де Брюйне.

После перерыва Наполи не сбавил обороты и в начале 45-минутки довел счет до разгромного — автором четвертого гола стал Алиссон Сантос. У хозяев был отличный шанс сделать счет еще больше, однако на 83-й минуте Мактоминей не реализовал пенальти — вратарь Кремонезе сумел отбить удар.

Благодаря этой победе Наполи набрал 69 очков и вышел вперед в борьбе за второе место, опережая Милан на три балла. Однако у россонери остается матч в запасе, так что интрига в борьбе за позиции в верхней части турнирной таблицы еще сохраняется.

Серия А, 34-й тур

Наполи – Кремонезе 4:0

Голы: Мактоминей, 3, Хойлунд, 45, Де Брюйне, 45+3, Алиссон Сантос, 52

Наполи: Милинкович-Савич, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Беукема 53), Политано (Мадзокки 53), Лоботка (Гилмор 54), МакТомини, Гутьеррес, Де Брюйне (Элмас 75), Алиссон, Хойлунд (Джоване 61)

Кремонезе: Аудеро, Терраччано, Баширотто, Луперто (Фолино 61), Пеццелла, Флориани Муссолини (Дзербин 46), Бондо (Грасси 46), Мале (Барбьери 78), Пайеро, Бонаццоли, Окереке (Вандепутте 46)