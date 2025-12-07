Павел Василенко

Сеск Фабрегас стремительно превращается в одну из самых громких фигур тренерского рынка. Его Комо, несмотря на поражение 0:4 от Интера, удерживает шестую позицию в Серии А и продолжает борьбу за еврокубки — и это поразительный успех для клуба, который до прихода испанца никто не воспринимал всерьез.

Эксперты единодушны: феноменальный скачок Комо — результат работы Фабрегаса, который молниеносно зарекомендовал себя как тренер топ-уровня. Неудивительно, что интерес к 38-летнему наставнику огромен. Летом его пытался переманить даже Интер, однако Сеск сам отказал гранду Серии А.

Теперь же, по информации Sport.es, Фабрегас окончательно определился со своим будущим. Он готов возглавить только одну из двух команд – и предложения от других клубов даже не будет рассматривать.

Его мечта – руководить Барселоной или Манчестер Сити. Именно там, по убеждению Сеска, он сможет реализовать свою философию на высшем уровне.

Тем не менее, оба варианта пока кажутся маловероятными: и каталонцы, и английский гранд демонстрируют стабильные результаты, а тренерские позиции не поколебались.

К тому же Фабрегас имеет действующий контракт с Комо до 30 июня 2028 года, и клуб не имеет никакого намерения его разрывать — слишком ярко выступает команда под его руководством.