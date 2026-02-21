Павел Василенко

Агония Ювентуса продолжается. После болезненного разгрома в Стамбуле в плей-офф Лиги чемпионов от Галатасарая (2:5) туринцы не смогли оправиться и в чемпионате Италии. В матче 26-го тура Серии А «Старая синьора» сенсационно уступила дома Комо, потерпев очередной удар в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Гости открыли счет уже на 11-й минуте. Войвода без особого сопротивления со стороны защиты принял мяч и спокойно пробил – защита Ювентуса лишь наблюдала за развитием атаки. После этого Комо продолжил контролировать игру, демонстрируя быстрый, вертикальный футбол и уверенно выходя из-под прессинга хозяев.

Команда под руководством Сеска Фабрегаса выглядела значительно более цельной. Ювентус же почти не создавал угроз. Единственный действительно острый момент в первом тайме возник на 22-й минуте, когда Опенда пробил по воротам, но вратарь Бюте без проблем справился с ударом.

После перерыва туринцы попытались добавить в темпе, однако снова ближе к голу были гости. Дувикас на 52-й минуте не попал из выгодной позиции, а уже через девять минут Комо наказал соперника. Да Кунья выполнил роскошную передачу, а Какере завершил комбинацию вторым мячом в ворота хозяев.

Финальный свисток зафиксировал счет 0:2 – седьмое поражение «Ювентуса» в сезоне. Туринцы остались пятыми с 46 очками, тогда как Комо приблизился к ним на расстояние всего одного балла, серьезно обострив борьбу за еврокубковые места.

Серия А, 26-й тур

Ювентус – Комо – 0:2

Голы: Войвода, 11, Какере, 61.