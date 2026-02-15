Фабрегас жёстко раскритиковал нападающего Комо: «Должен заняться другим видом спорта»
Тренера разочаровала красная карточка
20 минут назад
Главный тренер Комо Сеск Фабрегас резко раскритиковал форварда Альваро Морату после удаления в матче с Фиорентиной, который завершился поражением 1:2, и даже посоветовал ему задуматься о смене вида спорта.
Наставника возмутила несдержанность опытного испанца, ведь на 89-й минуте Мората получил две желтые карточки подряд после столкновений с соперниками и оставил команду в меньшинстве в конце встречи.
«Провокация — это часть футбола. Кто не может с этим жить, должен идти в другой вид спорта.
Я ожидаю намного большего от такого опытного игрока, как он [Мората]. Однако мы не можем оправдываться и не можем позволить, чтобы действия других людей на поле влияли на нас».
Это поражение опустило Комо на седьмую позицию в Серии А, а отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось до пяти очков.
Положение усугубляет и слабая результативность нападающего, ведь после перехода на правах аренды из Милана он отметился лишь одним голом в 18 матчах.