Главный тренер Комо Сеск Фабрегас резко раскритиковал форварда Альваро Морату после удаления в матче с Фиорентиной, который завершился поражением 1:2, и даже посоветовал ему задуматься о смене вида спорта.

Наставника возмутила несдержанность опытного испанца, ведь на 89-й минуте Мората получил две желтые карточки подряд после столкновений с соперниками и оставил команду в меньшинстве в конце встречи.

«Провокация — это часть футбола. Кто не может с этим жить, должен идти в другой вид спорта. Я ожидаю намного большего от такого опытного игрока, как он [Мората]. Однако мы не можем оправдываться и не можем позволить, чтобы действия других людей на поле влияли на нас».

Это поражение опустило Комо на седьмую позицию в Серии А, а отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось до пяти очков.

Положение усугубляет и слабая результативность нападающего, ведь после перехода на правах аренды из Милана он отметился лишь одним голом в 18 матчах.