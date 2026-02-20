Ювентус на официальном сайте презентовал дополнительный комплект игровой формы с горизонтальными полосами. Новый дизайн отсылает к экспериментальной идее, появившейся еще в сезоне-1996/1997.

Сезон-1996/1997 стал источником вдохновения, моментом, когда Ювентус исследовал горизонтальную интерпретацию своей культовой черно-белой гаммы в экспериментальной концепции, которая существовала за пределами официальных соревнований. Мимолётная интуиция, которая никогда не была воплощена в официальном матче.

Почти через три десятилетия это видение обрело реальную форму. Горизонтальные полосы появятся на поле уже 21 февраля в матче Ювентус — Комо.

Возвращение к этой интуиции сегодня означает воссоединение с главой нашей истории, отмеченной смелостью, новаторством и стремлением бросить вызов устоявшимся нормам — элементами, которые и дальше направляют эволюцию Ювентуса, — говорится в сообщении клуба.