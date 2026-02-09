Павел Василенко

Английские болельщики, которые годами имели репутацию самых преданных и мобильных в мире, продолжают открытый бунт против ценовой политики организаторов чемпионата мира. Несмотря на любовь к национальной сборной, фанаты массово отказываются покупать билеты из-за заоблачных цен, установленных УЕФА.

По информации издания The Sun, Футбольная ассоциация Англии столкнулась с беспрецедентной ситуацией – рекордное количество билетов, выделенных для английских болельщиков, до сих пор остаётся непроданным. Речь идёт примерно о 6000 пропусках, среди которых около тысячи – на финальный матч турнира. Цены на финал шокируют: от 3129 до 6489 фунтов стерлингов.

По имеющимся данным, около 90% из 30 тысяч членов Клуба путешествующих болельщиков Англии отказались от возможности приобрести билеты. Общая стоимость 1091 непроданного билета на финал превышает 7,1 миллиона фунтов, причём почти все они относятся к самой дорогой Первой категории. Для сравнения, фанатам английской сборной было предложено лишь 600 мест по доступной цене в 45 фунтов.

Проблемы не ограничиваются финалом – непроданными остаются 814 билетов на полуфинальные матчи, а также часть пропусков на игры группового этапа. Теперь Футбольная ассоциация должна решить, возвращать ли билеты организаторам или пытаться перепродать их другими способами. Комментировать ситуацию в ассоциации отказались.