Павел Василенко

Сборная Туниса, которая может стать потенциальным соперником Украины на чемпионате мира 2026 года, осталась без главного тренера. После раннего вылета из Кубка африканских наций-2025 должность покинул Сами Трабелси. Об этом официально сообщила Тунисская футбольная федерация.

Одна из сильнейших команд Африки, занимающая шестое место в рейтинге ФИФА среди континентальных сборных, завершила выступления на турнире уже на стадии 1/8 финала. Матч против Мали сложился для Туниса драматично: команда вела в счете на 86-й минуте и имела численное преимущество, однако пропустила в компенсированное время, а затем уступила в серии пенальти.

После поединка Трабелси публично взял ответственность за неудачу на себя. Наставник подчеркнул, что игроки выполнили свою работу и большую часть матча контролировали ход игры, поэтому претензий к ним быть не может. Тем не менее, эти слова не спасли тренерский штаб от кадровых решений.

Таким образом, Тунис остался без главного тренера менее чем за полгода до старта чемпионата мира. Сами Трабелси возглавил команду в феврале прошлого года посредине отборочного цикла и блестяще справился с задачей квалификации: шесть побед в шести матчах с общим счетом 16:0 обеспечили тунисцам путевку на мундиаль. Несмотря на это, федерация решила распрощаться со всем тренерским штабом. С начала 2024 года сборная уже сменила пятерых главных тренеров.

На жеребьевке ЧМ-2026 Тунис попал в группу F вместе с Нидерландами и Японией. В этот квартет может присоединиться и Украина – в случае победы сине-желтых в отборочном плей-офф УЕФА.