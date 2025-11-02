Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги матча 10 тура УПЛ против Колоса (1:1).

К сожалению, одного мяча нам было недостаточно в этом матче. Очень жаль ребят, потому что они делали все возможное на поле, отдавали все свои силы, чтобы взять 3 очка, но не удалось. Хочу только поддержать свою команду. Мы понимаем, что у нас молодая команда. Это тоже нужно пройти, чтобы достигать успеха и быть более опытными в будущем.

Готовились к тому, что Колос будет прессинговать. Они играли дома и у нас была стратегия по этому поводу. Планировали открывать пространство и старались им пользоваться. Если не брать начало матча, когда у нас была нервозность, но это больше психологический фактор. Есть давление из-за результатов. Потом команда вошла в игру и второй тайм очень умно играла и в начале 2-го. Жаль, что не удалось реализовать моменты.

Замены сделали согласно результату. Колос начал более вертикально играть, с подачами с фланга и замены были, чтобы укрепить защитную линию, выигрывать верховые единоборства и помочь на флангах. Гол пропустили из-за ошибки. Берем уроки и работаем, - объяснил Нестеренко.