Павел Василенко

Сборная Марокко обеспечила себе место в четвертьфинале Кубка африканских наций, одолев Танзанию с минимальным счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе имени Принца Мулая Абдаллы в Рабате, где хозяева турнира вынуждены были приложить максимум усилий, чтобы подтвердить статус фаворита.

Несмотря на территориальное преимущество марокканцев, матч долгое время развивался по сценарию Танзании. Африканские аутсайдеры дисциплинированно оборонялись, компактно действовали в защите и почти не позволяли сопернику создавать голевые моменты. Казалось, что оборона гостей способна выдержать натиск до финального свистка.

Впрочем, ключевым стал эпизод на 64-й минуте. Ашраф Хакими начал стремительную атаку хозяев, после чего мяч оказался у Браима Диаса. Полузащитник продемонстрировал отличную технику, обыграл вратаря Хуссейна Масалангу и пробил в ближний угол. Реакция голкипера Танзании оказалась роковой — мяч беспрепятственно оказался в сетке.

Этот единственный гол решил судьбу матча и всего противостояния. Марокко шагает дальше по турнирной сетке, тогда как Танзания вынуждена попрощаться с соревнованием, заплатив высокую цену за одну-единственную ошибку. В четвертьфинале «Атласские львы» сыграют против победителя пары Южная Африка – Камерун.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Марокко – Танзания – 1:0

Гол: Браим Диас, 64.