Сергей Разумовский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Парагвая создала одну из главных сенсаций чемпионата мира-2026, выбив из турнира Германию. Команда Юлиана Нагельсманна имела значительное игровое преимущество, но не смогла реализовать его в победу, а в серии пенальти уступила аутсайдеру.

Германия ожидаемо больше владела мячом и пыталась контролировать игру, однако в первом тайме именно Парагвай оказался более эффективным. Южноамериканская команда грамотно оборонялась, выдерживала давление соперника и дождалась своего момента в конце тайма.

На 42-й минуте Энсисо открыл счет, шокировав немецкую сборную. Несмотря на тотальное преимущество бундестима по владению и территории, именно Парагвай ушел на перерыв в статусе лидера.

После перерыва Германия усилила давление и довольно быстро восстановила равновесие. На 54-й минуте Гаверц сравнял счет, вернув команду Нагельсманна в игру. Казалось, что после этого фаворит сможет дожать соперника, но Парагвай выстоял.

Основное время завершилось вничью, поэтому матч перешел в экстра-таймы. В дополнительное время Германия имела шанс вырвать победу — Та даже забил, однако его гол был отменен. В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти.

После-матчевая серия вышла нервной и драматичной. Немцы начали неудачно: удар Гаверца парировал вратарь. Парагвай ответил точным ударом Маурисио. Далее Киммих, Мусиала и Амири свои попытки реализовали, но ошибки Вольтемаде и Тау стали критичными.

Парагвай также не был безупречным: Санабрия пробил мимо ворот, а Бальбуена не переиграл Нойера. Однако решающий удар Канале реализовал, установив итоговый счет серии — 4:3 в пользу Парагвая.

40-летний Мануэль Нойер не смог спасти Германию от громкого провала, хотя и отбил один из пенальти. Для бундестима это болезненный вылет уже на стадии 1/16 финала, тогда как Парагвай продолжает борьбу на мундиале.

В 1/8 финала Парагвай сыграет 5 июля. Соперником команды станет победитель пары Франция — Швеция.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Германия – Парагвай 1:1 (3:4 – пен.)

Голы: Гаверц, 54 – Энсисо, 42

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер (Тиав, 110), Та, Браун, Нмеча (Горецка, 46), Павлович, Сане (Вольтемаде, 88), Ундав (Мусиала, 63), Вирц (Амири, 110), Гаверц.

Парагвай: Хиль, Касерес (Охеда, 99), Г. Гомес, Канале, Алонсо (Бальбуена, 120+2), Кубас, Альмирон (Веласкес, 91), Бобадилья (Санабрия, 99), Галарса, Энсисо (Маурисио, 57), Авалос (Кабальеро, 56).

Предупреждения: Гаверц, 106, Мусиала, 115 – Кубас, 65, Галарса, 117

Видео: MEGOGO