Сергей Разумовский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии прошла дальше, одержав нелегкую волевую победу над Японией в матче первого раунда плей-офф. Команда Карло Анчелотти уступала после первого тайма, но после перерыва смогла переломить ход встречи и вырвать победу уже в компенсированное время.

Начало матча выдалось совсем не таким, как ожидали от всегда одного из фаворитов турнира. Япония действовала смело, организованно и очень интенсивно. Азиатская команда не только сдерживала атакующий потенциал Бразилии, но и регулярно отвечала опасными выпадами. В первом тайме японцы выглядели свежими, быстрыми и лучше подготовленными к борьбе на каждом участке поля.

Бразилия, наоборот, долго не могла найти свой ритм. Селесао больше владели мячом, но это владение не давало реальной остроты у ворот соперника. Япония грамотно перекрывала зоны, не позволяла сопернику разгонять атаки через центр и заставляла бразильцев часто ошибаться под давлением.

Логичным следствием активности японской команды стал гол на 29-й минуте. Сано получил пространство для удара с дальней дистанции и выполнил его почти идеально. Мяч после бильярдного удара полетел в угол ворот, оставив голкиперу минимум шансов. Удар оказался настолько точным, что ему мог бы позавидовать легенда снукера О'Салливан.

После пропущенного мяча Бразилия попыталась добавить в активности, но до перерыва так и не продемонстрировала четкого плана, благодаря которому собирается возвращаться в игру. Япония уверенно удержала преимущество до конца первой половины и ушла на перерыв с счетом 1:0.

Однако после паузы ситуация на поле существенно изменилась. Бразилия вышла на второй тайм значительно агрессивнее и с первых минут взяла мяч под полный контроль. Команда Анчелотти начала быстрее двигать мяч, активнее подключать фланги и чаще доставлять его в штрафную площадь Японии.

Давление фаворита довольно быстро дало результат. На 56-й минуте Каземиро оказался в нужном месте после подачи и ударом головой сравнял счет. Этот гол стал важным психологическим моментом для Бразилии, ведь после него команда еще больше усилила натиск и заставила японцев преимущественно обороняться.

Далее Бразилия продолжала доминировать, а Япония все реже выходила в контратаки. У кромки поля разминался Неймар, и казалось, что звездный футболист может появиться на поле, чтобы помочь команде в конце. Однако Анчелотти так и не выпустил его на замену.

Джокером финальных минут стал другой игрок. В компенсированное время Бруно Гимараес выполнил блестящую передачу, которая разрезала оборону Японии, а Мартинелли воспользовался шансом и точным ударом от штанги принес Бразилии победу. Гол на 95-й минуте стал решающим и позволил Селесао избежать овертайма.

Япония провела очень достойный матч и была близка к тому, чтобы перевести игру в дополнительное время, однако класс и давление Бразилии во втором тайме в конечном итоге стали решающими. Команда Карло Анчелотти не без проблем, но подтвердила статус фаворита и продолжит борьбу за трофей.

В следующем раунде чемпионата мира-2026 Бразилия сыграет 5 июля. Соперником пятикратных чемпионов мира станетпереможець пари Кот-д’Івуар — Норвегія.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Бразилия – Япония 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29

Бразилия: Алиссон, Данилу, Габриэл, Маркиньос, Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 90+2), Бруно, Пакета (Эндрик, 46), Винисиус, Кунья (Мартинелли, 66), Райан.

Япония: З. Судзуки, Томиясу, Х. Ито, Танигучи, Доан (Сугавера, 66), Сано, Камада (Танака, 78), Накамура (Д. Судзуки, 66), Д. Ито (Мачино, 78), Уэда, Маэда (Огава, 90+7).

Предупреждения: Каземиро 14, Данилу 48 – Сано 12, Камада 45, Д. Сузуки 84