Сергей Разумовский

В стартовом туре группового этапа Евро-2026 (U-19) сборная Украины одержала волевую победу над Хорватией. Команда пропустила первой, но быстро отреагировала, а после перерыва полностью перевернула игру в свою пользу.

Хорваты открыли счет на 22-й минуте. Эпизод для Украины вышел неудачным из-за двойной ошибки защитника Милокоста. Сначала он не справился с забросом за спину — мяч перелетел через него, после чего игрок нарушил правила в своем штрафной площадке. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Барич. Украинский вратарь Домчак угадал направление удара, но достать мяч не смог.

Тем не менее, преимущество хорватов продержалось недолго. Уже на 26-й минуте Украина отыгралась благодаря голу Богданова. Этот быстрый мяч в ответ стал важным психологическим моментом для команды, которая не позволила сопернику развить успех после забитого пенальти.

После перерыва украинская сборная действовала значительно увереннее и эффективнее в атаке. На 48-й минуте Калюжный вывел Украину вперед, а уже на 57-й Люсин закрепил преимущество, сделав счет 3:1.

Отдельно стоит отметить именно Люсина из Динамо, который принял участие во всех трех голах украинской команды. Его активность и качество решений в атаке стали одним из ключевых факторов победы.

Не менее важным героем матча стал вратарь Домчак. Несмотря на пропущенный мяч с пенальти, он провел очень сильный матч и неоднократно спасал Украину после опасных моментов у своих ворот. Хорватия имела шансы вернуться в игру, но команду подвела реализация, а также надежная игра украинского голкипера.

Таким образом, Украина начала выступления на Евро-2026 U-19 с победы и набрала первые три очка в группе B. После стартового тура по три балла имеют Украина и Италия, тогда как Хорватия и Сербия остались без очков.

Евро-2026 (U-19). Групповой этап, первый тур

Хорватия – Украина 1:3

Голы: Барич, 22 (пен.) – Богданов, 26, Калюжный, 48, Люсин, 57