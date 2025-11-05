Бывший главный тренер Таврии и Оболони Олег Федорчук в интервью Украинскому футболу прокомментировал состав сборной Украины на заключительные матчи отбора к чемпионату мира-2026.

Накануне этих игр главный тренер сборной Сергей Ребров объявил заявку команды на финальный этап отбора. Один из моментов, который вызвал обсуждение, — отсутствие в списке форварда Динамо Андрея Ярмоленко.

— Раньше Ребров вызывал Андрея, который чем мог, тем и помогал сборной. Что сейчас изменилось? Тем более, что сейчас Ярмоленко находится в гораздо лучшей форме, чем тогда, когда Ребров вызывал его в национальную команду. Андрей сейчас имеет неплохие кондиции, забивает, играя не на своей основной позиции.

Вообще Ярмоленко — это игрок, который имеет огромное влияние на младшее поколение. Как по мне, Андрей — один из самых авторитетных действующих украинских футболистов. Нельзя недооценивать его влияние в раздевалке: он умел как успокоить, так и завести команду в нужный момент. Не понимаю, почему Ребров не вызвал Ярмоленко, — сказал Федорчук.