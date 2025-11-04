Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи отбора к ЧМ-2026
Два дебютанта в составе
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к решающим матчам группового этапа отбора на чемпионат мира-2026. Соперниками сине-желтых станут сборные Франции и Исландии.
В основной состав вошли 25 игроков, еще десять футболистов попали в резервный список. Впервые вызов в национальную команду получили полузащитник Арсений Батагов из Трабзонспора и вратарь Евгений Волынец из Полесья.
Состав сборной Украины:
Вратари: Евгений Волынец (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).
Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен Париж, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Юхим Конопля (все — Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Караваев (Динамо Киев), Арсений Батагов (Трабзонспор Трабзон, Турция).
Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).
Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).
Резервный список:
Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тимчик, Александр Пихальонок, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Максим Таловеров (Сток Сити Сток-он-Трент, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба — Шахтер Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба — Полесье Житомир).
Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026 и готовится к двум ключевым матчам, которые определят её шансы на попадание в финальную часть турнира.