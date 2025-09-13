Федорчук жестко прошёлся по тренерскому штабу Карпат: «Лупашко повторяет ошибки Ашура»
Эксперт сделал громкое заявление
около 3 часов назад
Известный украинский тренер Олег Федорчук в интервью сайту «Український футбол» поставил под сомнение компетентность наставника зелено-белых Владислава Лупашка.
«Тренерский штаб Лупашка не справляется с задачами, поставленными клубом. Чтобы работать с иностранцами и строить команду под амбициозные цели, нужно иметь серьёзный опыт. В «Карпатах» звучат только заявления, но на поле этого не видно».
Специалист провел параллели между нынешними Карпатами и Полесьем под руководством Имада Ашура.
«Ситуация один в один. У Лупашко хотя бы был сезон в «Ингульце», а у Ашура не было никакого опыта. И там, и тут — громкие слова без подтверждения игрой».
Карпаты после четырех туров УПЛ занимают 14-е место в турнирной таблице, имея три очка в своем активе.
14 сентября команда Владислава Лупашка встретится с СК Полтава в рамках пятого тура чемпионата Украины.