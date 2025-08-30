Главный тренер Карпат Владислав Лупашко подвел итоги матча 4 тура УПЛ против Кудривки (2:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Моменты создавали, все шло, можно сказать, по плану в плане того, что мы на мяче, Кудривка полностью настраивалась на контригру, первым касанием пыталась играть нам за спину. Мы это понимали, и если ты хочешь играть первым номером, ты должен понимать, что команда будет это делать. Просто нужно быть в фокусе в каждом игровом моменте - тогда не будет выпадов. Но, в принципе, из контригры они не создавали моментов. Снова же, вы сказали все, как они забили эти голы.

Мы играем первым номером, а все остальные команды играют контратакой. И пока либо профиль игроков не будет соответствующим, либо игроки сами не будут немного больше в фокусе, пропущенные голы будут. Видим на примере вчерашней игры Шахтера. Они играют первым номером, соперник играет в переходах - и забивает гол в переходе, имеет еще один стопроцентный момент в переходе.

То есть ты выбираешь: хочешь ты играть в такой футбол, хочешь играть низко и выбегать - твое право. Хочешь играть на мяче, но понимая то, что, условно говоря, Кудривка, я ничего против них не имею, они вышли в УПЛ и хотят закрепиться здесь. Относительно нас. Если ты хочешь бороться за что-то высокое, ты должен это понимать и мириться с этим. Ты должен понимать, что будут контратаки соперников. Поэтому ты либо, снова же, в окопах, либо ты с широкой грудью идешь вперед смелый в своих намерениях, - сказал Лупашко.