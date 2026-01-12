Павел Василенко

Главный тренер Барселоны Ханси Флик в финалах, кажется, не способен остановить никто. Немецкий специалист снова подтвердил свою уникальную репутацию, продолжив идеальную серию побед в решающих матчах. Очередным триумфом стал финал Суперкубка Испании, в котором Барселона под его руководством одолела мадридский Реал со счетом 3:2 в принципиальном Эль Класико, что состоялся в Саудовской Аравии.

Для Флика это был уже восьмой финал в тренерской карьере – и восьмая победа. Он не просто участвует в матчах за трофеи, а стабильно их выигрывает. Свой путь главного тренера немец начал в Баварии, где уже в первом сезоне оформил исторический триумф, выиграв Лигу чемпионов и Кубок Германии. В следующем году мюнхенцы с Фликом добавили в коллекцию Суперкубок Европы, Суперкубок Германии и Клубный чемпионат мира.

После работы со сборной Германии Флик возглавил Барселону и сейчас проводит свой второй сезон в Каталонии. В кампании 2024/2025 он уже выиграл Кубок Испании и Суперкубок, а воскресная победа над Реалом лишь закрепила его статус финального специалиста.