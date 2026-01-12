В финале Суперкубка Испании Барселона одержала победу над мадридским Реалом со счетом 3:2. Одним из участников решающего матча стал 18-летний вингер Ламин Ямаль.

Благодаря этому успеху Ямаль выиграл уже пятый трофей в профессиональной карьере, что является лучшим показателем, чем у Лионеля Месси на аналогичном этапе. В том же возрасте легендарный аргентинец имел в своем активе лишь два титула вместе с каталонским клубом.

Ламин Ямаль является воспитанником академии Барселоны. Его рыночная стоимость, по оценкам профильных ресурсов, составляет около 200 миллионов евро.

Действующий контракт атакующего полузащитника с Барселоной рассчитан до конца июня 2031 года.