Павел Василенко

Невероятный Ламин Ямаль продолжает писать историю Барселоны. Несмотря на свой юный возраст, он уже достиг показателя, который позволил ему обойти одну из самых больших легенд мирового футбола – Диего Армандо Марадону – по количеству забитых мячей в футболке «блаугранас».

Ямаль стремительно закрепляет за собой статус одного из самых талантливых воспитанников клуба за последние десятилетия. Ему всего лишь 18 лет, но он уже демонстрирует зрелость, стабильность и влияние на игру, которые обычно присущи гораздо более опытным футболистам. Его прогресс не оставляет равнодушными ни болельщиков, ни футбольных экспертов.

Сравнение с Марадоной всегда требует особой осторожности. Аргентинец, хотя и провел в Барселоне относительно недолгий период, оставил по себе мощный след как в клубе, так и в истории футбола в целом. Впрочем, цифры – вещь упрямая. Ямаль уже забил 39 голов за первую команду, тогда как Марадона остановился на отметке 38 мячей.

Историческое достижение Ямаля было зафиксировано в матче Кубка Испании против Альбасете, где он открыл счет. Это не означает прямого сравнения с легендой, но ярко подчеркивает масштаб таланта молодого испанца, который уже сегодня является одной из ключевых фигур Барселоны и новой звездой мирового футбола.