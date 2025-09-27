ФИФА дисквалифицировала семь футболистов, которые играли с поддельными документами.
Громкий скандал в азиатском футболе
Фото - Getty Images
ФИФА дисквалифицировала семерых малайзийских игроков на один год за использование поддельных документов в квалификации Кубка Азии и оштрафовала футбольную ассоциацию страны (FAM) на 350 000 швейцарских франков.
Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование дела после того, как Малайзия выпустила игроков с поддельными документами в победном матче против Вьетнама со счетом 4:0 в июне.
«FAM хотела бы подчеркнуть, что игроки и ассоциация действовали добросовестно и с полной прозрачностью. Мы используем все законные средства, чтобы обеспечить защиту интересов игроков и национальной сборной», – говорится в заявлении ассоциации.
