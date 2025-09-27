Павел Василенко

ФИФА дисквалифицировала семерых малайзийских игроков на один год за использование поддельных документов в квалификации Кубка Азии и оштрафовала футбольную ассоциацию страны (FAM) на 350 000 швейцарских франков.

Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование дела после того, как Малайзия выпустила игроков с поддельными документами в победном матче против Вьетнама со счетом 4:0 в июне.