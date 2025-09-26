Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко в эфире УПЛ ТВ раскритиковал время проведения юношеского чемпионата мира-2025 в календаре ФИФА перед стартом команды на турнире.

То, что мы видим – конечно, есть команды, у которых очень хороший атакующий футбол. Это Бразилия и Аргентина, прежде всего. Мне кажется, хорошего футбола можно ожидать от команды США и той же Австралии, но она попала в очень сложную группу.

Ну и, конечно, европейцы, если у них не будет проблем с составом. Потому что, как я понимаю, по нашим разговорам с тренерами, с представителями команд – многие страдают, особенно европейцы, от того, что чемпионат проходит в такое время.

Те же французы потеряли большое количество игроков, те же итальянцы и испанцы также. Но я понимаю, что у них выбор намного лучше, чем у других команд.

А какой футбол. Думаю, футбол будет очень осторожный, закрытый, потому что это игра на результат. Команды прежде всего будут думать об обороне. Но всё равно это будет интересно, это будет футбол несгибаемых и довольно равных команд, мне кажется, потому что все команды на хорошем уровне. Мы видели, мы смотрели – футбол развивается везде, и все команды заслуживают быть здесь, во-первых, а во-вторых – хорошего уровня.