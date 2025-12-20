Павел Василенко

ФИФА запретила саудовскому клубу Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, проводить трансферы «до дальнейшего уведомления». Причиной стал непогашенный долг клуба перед Манчестер Сити в размере 9 миллионов евро за трансфер Эмерика Ляпорта в 2023 году. Плата должна была быть внесена до 31 августа, но этого не произошло, поэтому теперь Аль-Наср не может регистрировать новых игроков, пока вопрос не решат.

Напомним, что два с половиной года назад Ляпорт перешел за 27,5 миллионов евро. Испанский защитник больше не играет в команде Роналду, так как в январе этого года его продали в Атлетик Бильбао за 10 миллионов евро.

Это уже не первая финансовая проблема для Аль-Насра. В июле 2023 года, всего через несколько месяцев после приезда Роналду, клуб также получил запрет на регистрацию новых игроков из-за нарушений правил при трансфере Ахмеда Мусы из Лестер Сити в 2018 году.