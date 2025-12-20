Павел Василенко

Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать феноменальную результативность и уже превосходит легенд мирового футбола. Норвежский нападающий Манчестер Сити неустанно бьет рекорды Английской Премьер-лиги и стремительно поднимается в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

В матче против Вест Хэма Холанд оформил дубль и довел общее количество своих голов в чемпионате Англии до 104. Таким образом он обошел Криштиану Роналду, который завершил выступления в АПЛ со 103 забитыми мячами.

Достижения 25-летнего форварда впечатляют еще больше, если учитывать количество матчей: Холанду понадобилось всего 114 игр, тогда как Роналду провел 236 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, чтобы достичь подобного показателя.

Норвежец уже вошел в историю как самый быстрый игрок, достигший отметок в 50 и 100 голов в Английской Премьер-лиге. Его следующая амбициозная цель – приблизиться к абсолютному рекорду Алана Ширера, который составляет 260 мячей.