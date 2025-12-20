Павел Василенко

Килиан Мбаппе оказался в шаге от исторического достижения в мадридском Реале. Французский форвард имеет шанс побить знаковый рекорд Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за один календарный год в составе «сливочных», и для этого у него остался лишь один матч.

На данный момент Мбаппе записал на свой счет 58 голов в 58 матчах в 2025 году. Это означает, что ему не хватает всего одного мяча, чтобы повторить достижение Роналду образца 2013 года (59 голов), и двух – чтобы превзойти легендарного португальца и установить новый рекорд клуба.

Последний шанс сделать это выпадет французской звезде 20 декабря, когда Реал будет принимать Севилью на «Бернабеу». Именно в этом матче Мбаппе может вписать свое имя в историю клуба золотыми буквами.

Как отмечает испанское издание Marca, нападающий находится в феноменальной форме. В Ла Лиге он возглавляет список бомбардиров с 17 голами в 17 матчах, а в Лиге чемпионов также нет равных – 9 голов в пяти поединках, включая четыре мяча в ворота Олимпиакоса.

Все решится в одном матче – и Мбаппе имеет шанс превзойти самого Криштиану Роналду.