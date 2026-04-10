ФИФА объявила список арбитров на ЧМ 2026
В него вошли 170 специалистов, что является рекордом для мировых первенств
около 1 часа назад
Международная федерация футбола (FIFA) назвала арбитров для работы на ЧМ 2026.
В него вошли 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоарбитров. Состав стал самым многочисленным в истории чемпионатов мира, представив 50 национальных ассоциаций и все шесть конфедераций.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В соревнованиях впервые примут участие 48 сборных.
