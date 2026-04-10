Триумф Майнца и фиаско Фиорентины — результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
Шахтёр разгромил АЗ
около 3 часов назад
В четверг, 9 апреля, прошли первые поединки 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26. Донецкий Шахтер в Кракове разгромил нидерландский АЗ. Победу горнякам принесли дубль Алиссона и точный удар Педриньо.
В других матчах игрового дня — Райо Вальекано разобрался с АЕК, а Кристал Пэлас с аналогичным счётом одолел Фиорентину. Майнц на своём поле оказался сильнее Страсбура.
Лига конференций. 1/4 финала. Первые матчи
Райо Вальекано – АЕК Афины – 3:0
Голы: Ахомаш, 2, У. Лопес, 45+2, Паласон, 74, пен.
Кристал Пэлас – Фиорентина – 3:0
Голы: Матета, 24, пен., Митчелл, 31, Сарр, 90
Майнц – Страсбур – 2:0
Голы: Сано, 11, Пош, 19
Шахтер – АЗ – 3:0
Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83
Напомним, что победитель пары Шахтер — АЗ в полуфинале встретится с лучшим в противостоянии Кристал Пэлас — Фиорентина.
Ответные матчи запланированы на 16 апреля, а финальная игра турнира состоится 27 мая в Лейпциге.
Стало известно, почему Салах не сыграл в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
