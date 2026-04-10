Денис Седашов

Завершились первые поединки 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26.

Астон Вилла на выезде обыграла Болонью с счетом 3:1. Фрайбург на собственном поле разгромил Сельту, забив три сухих мяча. Порту и Ноттингем Форест сильнейшего не выявили, завершив встречу вничью 1:1.

Старт четвертьфинальной стадии начался 8 апреля, когда португальская Брага и испанский Бетис также сыграли вничью 1:1.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

Болонья – Астон Вилла – 1:3

Голы: Роу, 90 – Конса, 44, Уоткинс, 51, 90+4

Порту – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: В. Гомес, 11 – Фернандеш, 13, автогол

Фрайбург – Сельта – 3:0

Голы: Грифо, 10, Бесте, 32, Гинтер, 78

Брага – Бетис – 1:1

Голы: Гриллич, 5 – Кучо, 61, с пен.

Матчи-ответы состоятся 16 апреля. Финальный поединок турнира пройдет 20 мая в Стамбуле.

