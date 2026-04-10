Фрайбург шокировал Сельту, а Астон Вилла разобралась с Болоньей — результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Брага и Бетис не выявили победителя
около 4 часов назад
Завершились первые поединки 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26.
Астон Вилла на выезде обыграла Болонью с счетом 3:1. Фрайбург на собственном поле разгромил Сельту, забив три сухих мяча. Порту и Ноттингем Форест сильнейшего не выявили, завершив встречу вничью 1:1.
Старт четвертьфинальной стадии начался 8 апреля, когда португальская Брага и испанский Бетис также сыграли вничью 1:1.
Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи
Болонья – Астон Вилла – 1:3
Голы: Роу, 90 – Конса, 44, Уоткинс, 51, 90+4
Порту – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: В. Гомес, 11 – Фернандеш, 13, автогол
Фрайбург – Сельта – 3:0
Голы: Грифо, 10, Бесте, 32, Гинтер, 78
Брага – Бетис – 1:1
Голы: Гриллич, 5 – Кучо, 61, с пен.
Матчи-ответы состоятся 16 апреля. Финальный поединок турнира пройдет 20 мая в Стамбуле.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04