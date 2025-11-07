Павел Василенко

ФИФА объявила дату жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Церемония состоится 20 ноября в Цюрихе (Швейцария).

По ее итогам станут известны пары команд, которые будут бороться за шесть последних путевок в финальную часть расширенного мундиаля, где сыграют 48 сборных.

В европейской зоне за выход на ЧМ-2026 будут бороться 16 команд – 12 вторых мест из группового этапа и 4 победителя Лиги наций. Формат плей-офф будет состоять из полуфинала и финала, так что надо обыграть двух соперников.

Еще два места на мировое первенство определятся в межконтинентальных плей-офф, которые, по предварительной информации, пройдут в Мексике с 26 по 31 марта. Среди участников уже Боливия и Новая Каледония.

Команды, которые пройдут этот этап, попадут в четвертую корзину во время главной жеребьевки чемпионата мира, которую ФИФА проведет 5 декабря в Вашингтоне.