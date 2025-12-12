Павел Василенко

Европейская ассоциация футбольных болельщиков (FSE) призвала ФИФА немедленно остановить продажу билетов на чемпионат мира следующего года, обвинив организацию в установлении «завышенных» цен, которые могут фактически исключить обычных фанатов из турнира.

В заявлении FSE говорится, что цены на билеты, выделенные национальным ассоциациям и обычно распределяемые через официальные фан-клубы или программы лояльности, достигли «астрономического» уровня. По данным, просочившимся в СМИ, болельщик, сопровождающий свою сборную от первого матча группового этапа до финала, заплатит минимум 6900 долларов – почти в пять раз больше, чем на ЧМ-2022 в Катаре. К тому же поклонников просят оплатить всю сумму уже в начале 2026 года, чтобы вообще получить право купить билеты на каждый этап.

FSE также возмущена тем, что самая доступная категория билетов (категория 4) не будет доступна для самых преданных болельщиков через их ассоциации: ФИФА планирует продавать их широкой публике по динамическим ценам. Болельщики назвали это решение «монументальным предательством» традиций турнира и вклада тех, кто годами создает атмосферу на стадионах.

«Мы шокированы этими ценами», – заявил исполнительный директор FSE Ронан Эвейн в комментарии Reuters.

По его словам, организаторы пытаются заработать максимальные прибыли, жертвуя самой сутью чемпионата.

«Билеты на финал стоят около 4000 долларов. Но без фанатов не будет ни атмосферы, ни красок, ни жизни на трибунах».

По данным FSE, впервые в истории чемпионата мира не будет фиксированной стоимости для всех матчей группового этапа: ФИФА вводит изменяемые цены, основанные на субъективной «привлекательности» матча. Это означает, что болельщики разных команд могут платить разные суммы за одинаковые категории билетов – при минимальной прозрачности.

Эвейн добавил, что новая система поставит многих болельщиков в тупик, особенно семьи:

«Поездка может стоить около 30 тысяч долларов для семьи из четырех человек. Это просто недостижимо для большинства фанатов в Европе».

FSE призвала приостановить продажу билетов и начать консультации с ассоциациями-членами, фан-группами и другими заинтересованными сторонами, пока не будет найдено решение, которое сохранит традиции, универсальность и культурную ценность турнира.