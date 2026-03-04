ФИФА представила постер чемпионата мира-2026
Три художника объединили свои усилия для создания этой работы
около 3 часов назад
FIFA в своих социальных сетях представила официальный постер чемпионата мира-2026 по футболу, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
«ЧМ-2026 – это первый в истории чемпионат мира по футболу, который проводится совместно тремя странами. Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, восторга и единства этого уникального момента в истории.
Впервые в истории чемпионатов мира три художника объединили свои усилия для создания официального постера турнира ФИФА. Художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (США) соединили свои таланты и художественные стили, чтобы создать работу, которая демонстрирует, как общая страсть к футболу объединяет мир».
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Все, что нужно знать о чемпионате мира по футболу 2026
