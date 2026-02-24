Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал пакет изменений в правила, направленных на значительное ускорение игры. Нововведения планируют официально внедрить с 1 июля 2026 года, но их уже готовят к применению на чемпионате мира-2026.

Команды, фанаты, настоящие эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Ключевые изменения:

Пятисекундный счетчик для вбрасываний из аута и ударов от ворот Если арбитр фиксирует намеренную задержку возобновления игры, он сигнализирует и отсчитывает 5 секунд. Превышение времени приведет к потере владения: аут передадут сопернику, а задержка удара от ворот будет наказываться угловым.

Лимит 10 секунд на замены Команды, которые превысят это время, потеряют право на замену и будут играть в меньшинстве в течение 1 минуты. Также предлагается ограничение в 1 минуту для возвращения игрока на поле после остановки из-за травмы (унификация экспериментов АПЛ и МЛС).

Расширение полномочий VAR Арбитры смогут проверять угловые и исправлять красные карточки после второй жёлтой за явную ошибку. В то же время быстро выполненные стандарты (например, угловой) не будут останавливать игру повторно, чтобы избежать задержек.

По информации ESPN, решения IFAB вступят в силу с 1 июля 2026 года, но их применение на ЧМ-2026 возможно уже с первого матча турнира.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт болельщика.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность согласно лицензиям от 23.08.2023 года, выданным в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.