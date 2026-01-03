Павел Василенко

ФИФА фактически определилась с главным претендентом на проведение следующего Клубного чемпионата мира. По информации марокканского агентства Hespress, со ссылкой на источники в Королевской футбольной федерации Марокко, вероятность того, что именно эта североафриканская страна примет турнир в 2029 году, оценивается почти в 99%.

Марокко уже в ближайшие годы станет центром крупных футбольных событий. В настоящее время в стране проходит Кубок африканских наций, а в 2030 году она вместе с Испанией и Португалией выступит соорганизатором чемпионата мира. Именно поэтому в ФИФА рассматривают Клубный чемпионат мира как идеальную возможность провести генеральную репетицию перед мундиалем, оценив уровень инфраструктуры, логистики и организационной готовности.

Несмотря на серьезную конкуренцию — среди кандидатов на проведение турнира называют США, Испанию, Бразилию и Катар — фаворитом остается именно Марокко. В штаб-квартире ФИФА считают, что проведение КЧМ позволит увидеть, насколько страна готова к нагрузке мирового масштаба и соответствуют ли ее стадионы, транспорт и сервис требованиям топ-турниров.

Ранее роль «репетиции» чемпионата мира выполнял Кубок конфедераций, который проводился за год до мундиаля. Однако ныне ФИФА меняет подход. В 2025 году США принимали первый обновленный Клубный чемпионат мира, а в 2026-м — сам чемпионат мира. В 2030 году матчи мундиаля также пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае по случаю столетия турнира.