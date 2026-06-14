Сергей Разумовский

ФИФА выплатит полный гонорар сомалийскому арбитру Омару Артану, даже несмотря на его неучастие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщило издание BBC, подчеркнув, что решение касается полного объема вознаграждения, предусмотренного для судейского пула турнира.

Артан прибыл в Майами с намерением работать на мировом первенстве, однако был задержан пограничными службами США. После почти одиннадцати часов допроса ему отказали во въезде в страну, что сделало невозможным его участие в соревнованиях.

Представитель американской власти объяснил, что отказ во въезде связан с подозрениями по поводу возможных контактов с лицами, которых в США считают причастными к террористическим организациям. Сам арбитр рассказал, что во время допроса его спрашивали о возможных связях с сомалийской группировкой Аш-Шабаб, но он категорически отрицал любую причастность и подчеркнул, что прибыл с полным пакетом необходимых документов.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства и отсутствие на чемпионате мира, в ФИФА подтвердили сохранение за Артаном всего объема гонорара за период турнира. Таким образом организация фактически признала его готовность к работе и обстоятельства, которые не зависели от него.

Кроме того, арбитра пригласили обслуживать матч Суперкубка УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой, который состоится 12 августа в Зальцбурге. Это назначение свидетельствует о том, что международные институции продолжают доверять специалисту и рассчитывают на его работу на самом высоком уровне.