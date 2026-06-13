Павел Василенко

Польский защитник Томаш Кенджера снова будет играть за Динамо. Как сообщает ТаТоТаке, трансфер игрока ПАОКа находится на финальной стадии. 32-летний поляк готов вернуться в Киев. Окончательное решение согласовывается на семейном совете.

Если не возникнет финальных препятствий, Кенджера подпишет контракт с бело-синими сроком на два года. Переход обойдется Динамо чуть более одного миллиона евро.

Томаш играл за Динамо с 2017 года по 2022 год: 198 матчей, семь голов, 20 результативных передач.

За ПАОК он выступает с января 2023 года, сначала на правах аренды за 250 тысяч евро, а затем греки выкупили его у киевлян за 400 тысяч.

В прошлом сезоне польский футболист провел 42 матча и отдал ассист.

Динамо начнет сезон матчами первого раунда отбора Лиги Европы, которые состоятся 9 и 16 июля.

Сегодня киевский клуб объявил о переходе голкипера из Первой лиги.