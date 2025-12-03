Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня объявила имена лиц, которые будут проводить официальную церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Жеребьевка состоится в Центре Джона Кеннеди в Вашингтоне 5 декабря, и ФИФА приложила усилия, чтобы сделать саму церемонию гламурной.

Сегодня было объявлено, что ведущей программы будет известная немецкая супермодель Хайди Клум, а компанию ей составят американские актеры Кевин Харт и Дэнни Рамирес.

Это будет второй раз, когда Клум проводит жеребьевку чемпионата мира. Она была лицом ЧМ на родине 20 лет назад, когда вела программу жеребьевки чемпионата мира 2006 года.

ФИФА также приложила усилия, чтобы музыкальная программа во время жеребьевки была зрелищной.

Андреа Бочелли, Николь Шерзингер и Робби Уильямс будут выступать вживую, а также стало известно, что после жеребьевки Village People исполнят свой самый известный хит YMCA.

Напомним, что сборная Украины будет участвовать в жеребьевке чемпионата мира, которая будет частью билета, на котором будет написано «Победитель плей-офф 2» вместе со сборными Швеции, Польши и Албании.