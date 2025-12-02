Павел Василенко

Президент США Дональд Трамп посетит жеребьевку группового этапа чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне, которая состоится в пятницу, 5 декабря, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«В пятницу президент Трамп посетит жеребьевку группового этапа чемпионата мира в Центре Кеннеди», – сказала Левитт журналистам.

Сборная Украины все еще имеет шанс попасть в список лучших сборных мира, а для этого ей нужно победить Швецию в полуфинале плей-офф, а затем в возможном финале, куда попадет Польша или Албания.

Будет разбито 12 групп по четыре команды в каждой, и на момент жеребьевки будут известны 42 участника чемпионата мира, так как остальные шесть мы получим в марте после плей-офф.