Павел Василенко

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне – и по прямому пожеланию президента США Дональда Трампа церемония пройдет именно в Кеннеди-центре.

Мемориальный центр исполнительских искусств им. Джона Ф. Кеннеди, национальная культурная жемчужина столицы, в настоящее время находится на этапе масштабной реконструкции. Во время визита президента ФИФА Джанни Инфантино в августе Трамп лично настоял, чтобы жеребьевку проводили именно там.

Более того – американский лидер объявил, что официальный офис Организационного комитета ЧМ-2026 также будет размещен в стенах Кеннеди-центра.

Реконструкция комплекса обойдется в 257 миллионов долларов, и, по словам Трампа, он станет ключевой площадкой в праздновании 250-летия Соединенных Штатов, которое страна отметит в следующем году.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, где сыграют 48 сборных, а турнир будет включать рекордные 104 матча. Соревнования совместно примут США, Канада и Мексика.

Канада организует 13 матчей – десять из них на групповом этапе в Торонто и Ванкувере.

Мексика также примет 13 матчей, в том числе десять групповых на аренах Мехико, Гвадалахары и Монтеррея.

Все остальные встречи пройдут в 11 американских городах-хозяевах.