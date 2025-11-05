Павел Василенко

ФИФА представила новую престижную награду – Премию мира ФИФА, которая должна стать футбольным аналогом Нобелевской премии мира. Ее будут вручать тем, кто способствует объединению людей в мире через спорт и диалог.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил.

«В мире, который становится все более беспокойным и разделенным, важно отмечать тех, кто работает над прекращением конфликтов и поддерживает дух мира».

Первая церемония награждения запланирована на 5 декабря 2025 года в Вашингтоне. Кто станет первым лауреатом – пока остается тайной.

По информации издания The Athletic, накануне церемонии Инфантино встретится с президентом США Дональдом Трампом. Хотя официально визит не связывают с премией, наблюдатели не исключают, что это событие будет иметь политический подтекст.

Напомним, недавно Трампа обсуждали среди потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию мира, однако жюри отдало победу венесуэльской политикессе Марии Корине Мачадо.

Трамп и Инфантино поддерживают тесные рабочие отношения. Президент США, в частности, выступает против исключения Израиля из международных турниров, а ФИФА, в свою очередь, воздержалась от официальных действий по этому вопросу. К тому же значительная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет именно в Соединенных Штатах.