Павел Василенко

ФИФА проявила снисходительность по отношению к Криштиану Роналду после его недавнего удаления. Как сообщает A Bola, португальский форвард сможет сыграть в первом матче своей сборной на чемпионате мира-2026, несмотря на красную карточку, полученную в игре против Ирландии.

Дисциплинарный комитет ФИФА утвердил трехматчевую дисквалификацию, однако два матча из этого наказания остались условными. Один матч Роналду уже пропустил – победный против Армении со счетом 9:1.

40-летнего нападающего удалили в Дублине после грубого фола против Дара О’Ши. После просмотра VAR решение лишь подтвердили. Многие ожидали более жесткого наказания, которое автоматически лишило бы Роналду участия в двух стартовых поединках Португалии на Мундиале, однако ФИФА проявила неожиданную мягкость.

Два условных матча вступят в силу только в том случае, если Роналду получит красную карточку в течение следующего года.