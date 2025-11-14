Павел Василенко

Криштиану Роналду оказался в центре громкого скандала и может получить серьезную дисквалификацию, которая угрожает его участию в чемпионате мира-2026. Португальская звезда была удалена в проигранном матче против Ирландии (0:2) после удара локтем в спину защитника Дары О'Ши на 61-й минуте.

За прямой красной карточкой Роналду автоматически пропустит заключительный матч квалификации против Армении, в котором Португалии достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе место на Мундиале. Однако всё может быть значительно хуже: в случае многоматчевой дисквалификации форвард рискует пропустить и старт финального турнира в США, Мексике и Канаде.

По данным Marca, вероятность строгого наказания высока, так как инцидент квалифицируется как «насильственное поведение». Если бы удаление стало следствием двух желтых карточек, санкция ограничилась бы одним матчем. Но прямая красная автоматически переносит дисквалификацию на финальный этап.

Это первое удаление Криштиану в матчах за национальную сборную – после 226 поединков и более 22 лет в футболке Португалии. В целом в клубной и международной карьере его удаляли 13 раз, из них восемь – прямыми красными.

Роналду может стать не единственным, кому придется пропускать матчи чемпионата мира из-за дисциплинарных санкций. Николас Отаменди, удалённый в поединке Аргентины против Эквадора, уже гарантированно пропустит стартовый матч Мундиаля-2026, так что чемпионы мира останутся без ключевого защитника в первой игре.