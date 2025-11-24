Компания Whoop опубликовала в соцсети X результаты своего анализа, согласно которому биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и Аль Насра Криштиану Роналду составляет 28 лет. Португалец сразу отреагировал на опубликованные данные.

Форвард кратко прокомментировал выводы исследования в своем аккаунте в X: "Данные не обманывают".

Роналду уже третий сезон защищает цвета саудовского Аль Насра, куда перешел в 2023 году. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать результативную игру. В нынешнем сезоне нападающий провел 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах и отметился 16 голами и двумя ассистами.

Самые яркие страницы карьеры Криштиану связаны с выступлениями за Манчестер Юнайтед и мадридский Реал. Также он пять раз завоевывал самую престижную индивидуальную награду мирового футбола — Золотой мяч.