Сергей Разумовский

Барселона получила возможность подписать центрального защитника Атлетика и сборной Испании Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, 32-летнего испанского футболиста несколько недель назад предложили каталонскому клубу. В данный момент речь идет именно о предложении кандидатуры игрока, а не о полноценной переговорах между клубами относительно трансфера.

Лапорт имеет действующий контракт с Атлетиком до лета 2028 года. Это соглашение он подписал в прошлом году после возвращения в баскский клуб из Аль-Насра. Тогда трансфер защитника обошелся Атлетику в 10 миллионов евро.

В то же время возможный переход Лапорта в Барселону может быть непростым из-за напряженных отношений между клубами. Они ухудшились после продолжительной трансферной истории вокруг вингера Атлетика Нико Вильямса в 2024 и 2025 годах. Игрока активно связывали с переходом в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.

Именно из-за этой ситуации любые потенциальные переговоры между Барселоной и Атлетиком относительно Лапорта могут оказаться сложными. На данный момент, по данным источника, официальных переговоров между клубами относительно центрального защитника нет.

Лапорт уже не в первый раз попадает в сферу интересов Барселоны. Еще в 2017–2018 годах каталонцы рассматривали возможность его подписания, однако тогда Атлетик отказался вести переговоры с сине-гранатовыми. Летом 2023 года защитник также рассматривал вариант с переходом в Барселону, но сделка вновь не состоялась.

В предыдущем сезоне Эмерик Лапорт провел за Атлетик 30 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

На чемпионате мира-2026 32-летний центрбек является одним из ключевых игроков сборной Испании. Он провел все 7 матчей турнира в стартовом составе и сформировал пару в центре обороны с представителем Барселоны Пау Кубарси.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против Аргентины, которую возглавляет легенда Барселоны Лионель Месси.