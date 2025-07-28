Сергей Стаднюк

Киевское Динамо продолжает борьбу за выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов 2025/2026. Во вторник, 29 июля, команда проведет ответный матч второго раунда отбора против чемпиона Мальты – Хамрун Спартанс. Напомним, первый поединок, который состоялся на Мальте, завершился убедительной победой «бело-синих» со счетом 3:0.

Ответный матч, номинально домашний для Динамо, состоится в Польше на стадионе Арена Люблин в одноимённом городе. Начало игры в 21:00 по киевскому времени (20:00 по местному польскому). Поединок будут транслировать в прямом эфире телеканал 2+2 и платформа Киевстар ТВ. Пресс-служба клуба отмечает, что обе трансляции будут бесплатными как жест благодарности для всех болельщиков — чтобы каждый имел возможность поддержать команду независимо от обстоятельств.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и наблюдать за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

Ранее по поводу матча-ответа против Динамо высказался главный тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модика.