Напередодні матча-ответа второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо Киев, главный тренер мальтийского клуба Хамрун Спартанс Джакомо Модика пообщался с представителями СМИ на предматчевой пресс-конференции, что состоялась на стадионе Арена Люблин.

— Какова будет стратегия вашей команды на завтрашний матч? Вы настроены на атакующий футбол или будете играть осторожно?

— Наша игра будет взвешенной и рациональной. Да, мы проиграли 0:3 в первом матче, но это ничего не меняет — мы будем играть на победу. Команда готова бороться все 90 минут, до самого конца.

Возможно, причина поражения в первой игре в том, что мы в чем-то недооценили Динамо. Но победа в завтрашнем матче — это наша мечта, и мы не намерены её отпускать. Важно не только мечтать, но и верить. И мы верим в нашу команду.

На этом пресс-конференция завершилась — других вопросов к итальянскому наставнику журналисты не задавали.