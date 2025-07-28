В понедельник, 28 июля, игроки киевского Динамо провели официальную предматчевую тренировку на стадионе Арена Люблин. Именно здесь уже во вторник, 29 июля, команда Александра Шовковского сыграет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против мальтийского клуба Хамрун Спартанс.

Начало встречи – в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Напомним, что в первом матче, который проходил на выезде, бело-синие добыли уверенную победу со счетом 3:0.

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