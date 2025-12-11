Павел Василенко

Финансовый удар для Златана Ибрагимовича: проект, в который он год назад вложил миллионы, стремительно ухудшается. Легендарный швед, завершив карьеру, полностью погрузился в бизнес и решил поднять «мир падел» на новый уровень. Через сеть «Padel Zenter» он открыл престижные центры в нескольких городах Швеции, надеясь закрепить за собой ведущую роль в развитии спорта, который тогда считался самым динамичным в мире.

Но реальность оказалась безжалостной. Как сообщают мировые СМИ, инвестиция Ибрагимовича стала провалом и сейчас фиксирует многомиллионные убытки. Согласно шведским источникам, главной проблемой стали высокие проценты по срочным займам, которые оставались неизменными даже тогда, когда интерес к паделу начал резко падать. Это лишь ускорило финансовое падение бизнеса.

Сегодня Златан пытается спасти то, что еще возможно. Его стратегия – выход на новый рынок. В Италии уже работает первый центр Padel Zenter в Милане, и если он окажется прибыльным, Ибрагимович планирует открытие еще нескольких площадок в крупных городах.

Инвестпроект стал одним из крупнейших вызовов в жизни футболиста-предпринимателя. Сможет ли Златан, который построил карьеру на характере и непоколебимости, переломить ситуацию и спасти бизнес от краха – покажет время.